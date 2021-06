Fed: Tempo rastu ekonomiky v USA sa v apríli a máji zrýchlilo

Washington 3. júna (TASR) - Tempo rastu ekonomiky v USA sa od začiatku apríla do konca mája zrýchlilo. Jedným z dôvodov bolo zvýšenie vakcinácie a uvoľnenie protiepidemických reštrikcií. Firmy zostávajú optimistické, pokiaľ ide o ich zotavenie z pandémie. Uviedla to americká centrálna banka (Fed) vo svojej Béžovej knihe (Beige Book). Jej správa však tiež ukázala, že narušenia dodávok a nedostatok pracovnej sily začínajú zvyšovať ceny a obmedzovať produkciu.



Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky, ktorú Fed vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk.



Fed aj napriek zrýchleniu popisuje v správe rast ekonomiky ako mierny. Najviac sa vplyv zvýšenia miery zaočkovanosti prejavil na spotrebiteľských výdavkoch.



Niektoré regióny upozornili na negatívny vplyv narušenia dodávateľských reťazcov, keď výrobcovia hlásili nedostatok materiálov a pracovnej sily, čo spoločne s meškaním doručovania spôsobovalo ťažkosti pri dodávkach produktov zákazníkom.



Podobné problémy zaznamenal aj sektor rezidenčných nehnuteľností, keď vysoký dopyt podporovaný nízkym úročením hypoték prevýšil stavebné kapacity.



Podľa Fedu pokračujúce narušenia dodávateľských reťazcov tiež prispeli k celkovému zvýšeniu cenových tlakov od apríla.