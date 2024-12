Fed tento týždeň opäť zníži sadzby, ďalej môže postupovať opatrne

Bratislava 16. decembra (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) tento týždeň s veľkou pravdepodobnosťou opäť zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čím sa cieľové pásmo pre federálne fondy zníži na 4,25 až 4,50 %. Zníženie podporuje oslabovanie trhu práce, keď miera nezamestnanosti v novembri vzrástla na 4,2 %. Ďalším dôvodom je zmierňovanie inflácie súvisiace s bývaním. V aktuálnej analýze to predpokladá hlavná investičná strategička Saxo Bank Charu Chanana.



"Keďže kroky Fedu sú čoraz závislejšie od dát, investori sa zamerajú na tón vyjadrení predsedu Jeremyho Powella po stretnutí a na aktualizovanú prognózu ekonomického vývoja, najmä na bodový graf, ktorý poskytne náhľad na smerovanie sadzieb v roku 2025 a ďalšom období," vysvetlila analytička s tým, že aj keď Fed uvoľňuje svoju menovú politiku, môže zároveň signalizovať opatrnosť pri ďalšom tempe znižovania sadzieb.



Na trhoch sa podľa nej čoraz častejšie špekuluje o tom, že americká centrálna banka preskočí januárové zníženie sadzieb, čím by signalizoval možnú pauzu v cykle uvoľňovania menovej politiky. Dôvodmi môžu byť "lepkavá" inflácia, odolná ekonomika USA a riziká spojené s politikou nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa.



"Aj keď inflácia v oblasti bývania klesá, ostatné zložky inflácie zostávajú odolné, čo komplikuje odôvodnenie agresívneho tempa znižovania sadzieb. Zároveň nedávne údaje o ekonomike ukazujú jej prekvapivú silu, čo môže Fed prinútiť k opatrnejšiemu prístupu. S tým, ako sa nová Trumpova administratíva pravdepodobne zameria na obchodné clá už v skorých fázach po nástupe do úradu 20. januára, existuje riziko, že by to mohlo vytvoriť riziko zvýšenia inflácie, čo by mohlo Fed urobiť opatrnejším pri budúcich zníženiach sadzieb," zhodnotila Chanana.



Nedávne očakávania ešte naznačovali štyri zníženia sadzieb spolu o 100 bázických bodov v roku 2025. To by sa však podľa analytičky mohlo zmeniť na tri alebo dve zníženia, pretože riziká inflácie zostávajú zvýšené. Projekcie na rok 2026 by sa tiež mohli posunúť na dve zníženia, čo by znamenalo pomalší proces normalizácie menovej politiky. Konsenzus na trhu očakáva, že sadzba na konci roka 2026 bude na úrovni 3,125 % oproti 2,875 % projektovanej septembrovým bodovým grafom.