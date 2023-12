Fed tretíkrát po sebe nezmenil úrokové sadzby

Washington 13. decembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami tretíkrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla.



FOMC zároveň signalizoval, že v budúcom roku by mohol úrokové sadzby znížiť trikrát. Trh doteraz počítal až so štyrmi zníženiami. Uvoľňovanie menovej politiky by malo byť postupné v krokoch po štvrť percentuálneho bodu. Členovia FOMC potom v roku 2025 počítajú s tým, že sadzby klesnú štyrikrát. Ďalšie tri zníženia v roku 2026 by znamenali, že kľúčový úrok sa dostane do pásma 2 % až 2,25 %.



Fed spoločne s oznámením rozhodnutia o nastavení menovej politiky zverejnil aktualizované ekonomické prognózy. Podľa nich by sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov mal v tomto roku zvýšiť o 2,6 %. Fed ešte v septembri počítal s expanziou len o 2,1 %. V roku 2024 by sa tempo rastu ekonomiky malo spomaliť na 1,4 % (v septembri: +1,5 %). V roku 2026 sa očakáva zrýchlenie expanzie na 1,9 %.



Predpoveď vývoja miery nezamestnanosti sa v podstate nezmenila, v roku 2023 by mala dosiahnuť 3,8 % a v nasledujúcich rokoch by mala stúpnuť na 4,1 %.



Fed počíta s tým, že jadrová inflácia sa v roku 2024 dostane maximálne na 2,4 %, pričom v septembri ešte očakával vrchol na úrovni 2,6 %. V roku 2025 by sa mala spomaliť na 2,2 % a v roku 2026 na 2 %.