Fed: Úrokové sadzby zostanú nejaký čas na reštriktívnej úrovni

Washington 22. novembra (TASR) - Predstavitelia Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní v USA úlohu centrálnej banky, očakávajú, že úrokové sadzby zostanú "nejaký čas" na reštriktívnej úrovni. Vyplýva to zo zápisnice zo zasadnutia Fed 31. októbra a 1. novembra. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa zápisnice sa členovia menového výboru (FOMC) dohodli, že politika by mala zostať reštriktívna, kým inflácia nebude jasne a udržateľným spôsobom smerovať k cieľu na úrovni 2 %.



Po nedávnej sérii zvyšovania úrokových sadzieb Fed sa tiež dohodli, že budú postupovať opatrne a ich rozhodnutia budú naďalej založené na súhrne prichádzajúcich informácií a ich dôsledkoch pre ekonomický výhľad, ako aj na vyváženosti rizík. Ak by prichádzajúce informácie naznačovali, že pokrok smerom k inflačnému cieľu je nedostatočný, môžu pristúpiť k sprísneniu menovej politiky.



Inflácia v USA sa síce znížila, ale stále zostáva výrazne nad cieľom Fed na úrovni 2 %. Potrebuje preto vidieť viac údajov, ktoré ukážu zmierňovanie inflačných tlakov, aby si mohol byť istý, že inflácia je na ceste jeho cieľu.



Fed v novembri už druhýkrát po sebe ponechal rozpätie kľúčovej úrokovej sadzby na svojom 22-ročnom maxime 5,25 % - 5,5 %.



Ďalšie zasadnutie americkej centrálnej banky o menovej politike je naplánované na 12. až 13. decembra, pričom nástroj FedWatch Tool CME Group v súčasnosti naznačuje 99,8-percentnú šancu, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené.