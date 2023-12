Fed v decembri s najväčšou pravdepodobnosťou úrokové sadzby nezmení

Washington 10. decembra (TASR) - Americká centrálna banka na budúci týždeň pravdepodobne ponechá svoje kľúčové úrokové sadzby na 22-ročnom maxime, už tretie zasadnutie po sebe, keďže pokračuje v boji proti zvýšenej inflácii. V tejto otázke panuje medzi analytikmi zhoda. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Vzhľadom na to, že finančné trhy sú si takmer isté ďalšou pauzou, obchodníci a analytici teraz diskutujú o tom, kedy začne americká centrálna banka znižovať úrokové sadzby a ako rýchlo to urobí.



"Podstatou je, že k zvýšeniu sadzieb nedôjde," povedal AFP hlavný ekonóm spoločnosti EY Gregory Daco. "Je však veľa neznámych pokiaľ ide o to, ako Fed sformuluje výhľad politiky na budúci rok."



Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, potrebuje znížiť infláciu na 2 %, čo je jeho dlhodobý cieľ, a zároveň zabrániť výraznému rastu nezamestnanosti. Aj preto naďalej udržiava pri živote hrozbu ďalšieho zvýšenia sadzieb.



"Bolo by predčasné s istotou konštatovať, že sme dosiahli dostatočne reštriktívny postoj, alebo špekulovať o tom, kedy by sa naša menová politika mohla uvoľniť," povedal nedávno predseda Fedu Jerome Powell.



Najnovšie ekonomické údaje z USA ukázali, že nezamestnanosť je nízka, pracovné miesta pribúdajú, ekonomika rastie a inflácia klesá. V novembri dosiahol index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch 3,2 %, čo je výrazný pokles z vrcholu z obdobia pandémie, keď bol na úrovni 9,1 %.



Tieto pozitívne údaje vyvolali nádeje, že Fed splní svoj mandát bez toho, aby uvrhol najväčšiu svetovú ekonomiku do ničivej recesie, čo sa v menovej politike označuje ako "mäkké pristátie".



Zatiaľ čo o decembrovej pauze v prípade pohybu úrokových sadzieb panuje široký konsenzus, obchodníci a analytici sú si oveľa menej istí tým, čo bude nasledovať.



"Diskusia o normalizácii menovej politiky bude v budúcom roku aktívnejšia, keď bude pokrok pri inflácii pokračovať," napísali ekonómovia z Deutsche Bank v nedávnom liste klientom. Predpovedajú zníženie úrokových sadzieb o 1,75 percentuálneho bodu v roku 2024. To je oveľa viac ako nedávna prognózu Fedu o ich znížení len o pol percentuálneho bodu. Finančné trhy v budúcom roku počítajú so znížením sadzieb v priemere o 1,25 percentuálneho bodu.



Okrem rozhodnutia o úrokových sadzbách americká centrálna banka na budúci týždeň zverejní štvrťročnú aktualizáciu svojich ekonomických projekcií alebo SEP, po ktorej bude Powell odpovedať na otázky novinárov.



SEP by mal poskytnúť analytikom a obchodníkom lepší prehľad o uvažovaní členov Fed o ekonomickom raste, inflácii, nezamestnanosti a znižovaní úrokových sadzieb.