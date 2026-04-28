< sekcia Ekonomika
Fed v stredu zrejme ponechá úrokové sadzby nezmenené
Prudký rast cien energií spôsobený konfliktom na Blízkom východe a vysoká inflácia totiž aktuálne nedávajú Fedu priestor na uvoľnenie menovej politiky.
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) bude v stredu (29. 4.) rozhodovať o nastavení menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Analytici, ekonómovia a investori očakávajú, že menový výbor (FOMC) ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Prudký rast cien energií spôsobený konfliktom na Blízkom východe a vysoká inflácia totiž aktuálne nedávajú Fedu priestor na uvoľnenie menovej politiky. Rozhodnutie menového výboru bude oznámené v stredu o 20.00 h stredoeurópskeho času.
Fed naposledy znižoval sadzby minulý rok v decembri, odvtedy ich nemenil. Pre vojnu s Iránom sa očakáva, že najdôležitejšia centrálna banka sveta bude v tomto kurze pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Aktuálne zasadnutie menového výboru by malo byť posledným pod vedením Jeroma Powella, ktorý by mal skončiť vo funkcii šéfa Fedu v polovici mája.
Zatiaľ však nie je jasné, či Senát dovtedy potvrdí ako jeho nástupcu Kevina Warsha, ktorého nominoval prezident Donald Trump. Ak by pozícia zostala neobsadená, Powell chce dočasne ďalšej viesť menový výbor.
