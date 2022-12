Fed v stredu zvýšil svoj kľúčový úrok o 50 bázických bodov

Washington 14. decembra (TASR) – Americký Federálny rezervný systém (Fed) v stredu zvýšil svoj kľúčový úrok menej ako na predchádzajúcich štyroch zasadnutiach. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a CNBC.



Fed dnes zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na rozpätie 4,25 až 4,50 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2007.



Ekonómovia takýto výsledok očakávali po tom, ako správa o vývoji spotrebiteľských cien v USA ukázala, že sa ich rast v novembri spomalil na 7,1 % zo 7,7 % v októbri.



Americká centrálna banka na štyroch predchádzajúcich stretnutiach po sebe zvýšila svoj kľúčový úrok až o 75 bázických bodov. Dnešné zvýšenie úrokov je síce miernejšie, ale stále ide o výrazný skok.



Predstavitelia Fedu zároveň v stredu naznačili, že ich boj o ochladenie najväčšej svetovej ekonomiky sa ešte neskončil.



Centrálna banka USA v stredu zároveň revidovala nadol svoju prognózu rastu ekonomiky v budúcom roku na 0,5 %, čo je menej ako polovica zo septembrového odhadu. Uviedla tiež, že inflácia vzrastie viac, ako sa očakávalo a miera nezamestnanosti do konca roka 2023 vyskočí na 4,6 % zo súčasných 3,7 %.



Fed tento rok zvýšil sadzby sedemkrát v snahe zmierniť dopyt a spomaliť prudko rastúcu infláciu, pričom sektory citlivé na úroky, ako je bývanie, už zasiahlo sprísňovanie jej politiky.



Kým menová politika ovplyvní rôzne sektory ekonomiky, nejaký čas to trvá, pripomenuli analytici.



Politici tiež predpovedali, že kľúčová úroková sadzba dosiahne do konca roka 2023 rozpätie 5 % až 5,25 %. To naznačuje, že Fed je pripravený zvýšiť svoju referenčnú sadzbu o ďalšie tri štvrtiny bodu.