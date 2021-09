Fed v súlade s očakávaniami nezmenil nastavenie menovej politiky

Washington 22. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Signalizovala však, že k zvýšeniu sadzieb môže prísť o niečo skôr, než sa očakávalo, a takisto výrazne zhoršila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku.



Menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčové sadzby takmer na nule a uviedol, že v dohľadnej dobe začne sťahovať niektoré stimuly prijaté počas koronakrízy. Nijako však nekonkretizoval, kedy by sa to malo stať.



"Ak bude vývoj vo všeobecnosti pokračovať v súlade s očakávaniami, výbor predpokladá, že spomalenie nákupov aktív bude čoskoro opodstatnené," uvádza sa vo vyhlásení FOMC.



Väčšina členov FOMC očakáva, že k prvému zvýšeniu sadzieb príde už v roku 2022. V júni, keď výbor zverejnil svoju predchádzajúcu hospodársku predpoveď, mierna väčšina počítala s prvým zvýšením sadzieb až v roku 2023.



FOMC aktuálne prognózuje, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov tento rok stúpne o 5,9 %. Ešte v júni očakával expanziu o 7 %. Predpoveď rastu na rok 2022 však zvýšil na 3,8 % z 3,3 % a na rok 2023 na 2,5 % z 2,4 %.



FOMC okrem toho zvýšil svoje inflačné prognózy. Jadrová inflácia bez započítania cien potravín a energií by v tomto roku mala dosiahnuť 3,7 % namiesto 3 %. V roku 2022 sa spomalí na 2,3 % (v júni: 2,1 %) a v roku 2023 na 2,2 % (2,1 %).



Spotrebiteľské ceny vrátane potravín a energií tento rok podľa FOMC stúpnu o 4,2 % (3,4 %) a v nasledujúcich dvoch rokoch sa inflácia spomalí na 2,2 %.



Fed očakáva, že do konca roka 2024 môže zvýšiť sadzby 6- až 7-krát. To ilustruje optimizmus centrálnej banky, že zotavovanie z koronakrízy bude pokračovať a bude dostatočne výrazné, aby mohla o niekoľko rokov sprísniť svoju menovú politiku.