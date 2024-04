Fed zablokoval snahu o zavedenie štandardov v oblasti ochrany klímy

Washington 3. apríla (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v Spojených štátoch zablokoval snahu o zavedenie medzinárodných štandardov, ktoré by bankám uložili povinnosť informovať o vplyve klimatickej zmeny na ich podnikanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Bazilejský výbor pre bankový dohľad navrhol, aby banky od januára 2026 zverejňovali podrobné informácie o vplyve klimatických zmien na ich podnikanie, čo by investorom a regulačným orgánom pomohlo preverovať, akým spôsobom čelia týmto rizikám. Iniciatívu podporila aj Európska centrálna banka (ECB), americkí predstavitelia však podľa správy, ktorú pôvodne priniesla agentúra Bloomberg, vyjadrili obavy, že Bazilejský výbor prekračuje svoje kompetencie.



Návrhy na sprísnenie pravidiel v oblasti ochrany klímy v USA ostro odmietli mnohé firmy aj politickí predstavitelia. Minulý mesiac desať štátov USA pod vedením republikánov zažalovalo federálnu Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC) pre jej nové pravidlá, na základe ktorých by spoločnosti kótované na burzách v USA museli zverejňovať informácie o rizikách súvisiacich s klímou.



Kritici snahy o sprísnenie klimatickej politiky obviňujú regulačné orgány z uprednostňovania politických cieľov, zatiaľ čo jej zástancovia poukazujú na dôležitosť zverejňovania týchto informácií v záujme obmedzenia financovania priemyslu založeného na fosílnych palivách.



V rámci Bazilejského výboru pre bankový dohľad zasadajú predstavitelia svetových centrálnych bánk a národných regulačných orgánov. Akúkoľvek dohodu prijatú na úrovni výboru musia potvrdiť príslušné orgány na národnej úrovni. Fed, ECB a Bazilejský výbor medializované informácie odmietli komentovať.