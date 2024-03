Fed začal dvojdňové zasadnutie, očakáva sa, že úrokové sadzby nezmení

Washington 19. marca (TASR) - Americká centrálna banka začala v utorok dvojdňové zasadnutie. Analytici očakávajú, že po jeho skončení banka oznámi ponechanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Zároveň bude pokračovať v diskusiách o termíne ich prvého zníženia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Okrem potvrdenia úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni ekonómovia očakávajú, že Federálny rezervný systém (Fed) zverejní aktualizované ekonomické projekcie. Tie by mali zahrnovať aj predpokladaný počet redukcií úrokových sadzieb počas tohto roka.



Fed drží hlavnú úrokovú sadzbu od júla minulého roka v pásme od 5,25 do 5,50 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň za 23 rokov. Avšak zatiaľ čo sa v minulom roku podarilo centrálnej banke urobiť výrazný pokrok v boji proti inflácii, vo februári zaznamenali USA nečakané zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien. To vyvoláva obavy, že Fed bude s prvým znížením úrokových sadzieb vyčkávať.



Ekonómovia z Bank of America predpokladajú, že Fed by mal opäť potvrdiť tri redukcie úrokových sadzieb v tomto roku. Kľúčový však bude vývoj inflácie.



Čaká sa aj na vystúpenie šéfa centrálnej banky, ktoré bude nasledovať po skončení dvojdňového zasadnutia menového výboru a rozhodnutí o úrokových sadzbách. Aj čo sa týka vyjadrení prezidenta Fedu, väčšina ekonómov predpokladá, že Jerome Powell bude v súvislosti s ďalším smerovaním menovej politiky centrálnej banky klásť dôraz práve na údaje o inflácii.