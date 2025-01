Fed začal zasadnutie, na ktorom rozhodne o ďalšom vývoji úrokov

Washington 28. januára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) začala v utorok dvojdňové zasadnutie, na ktorom bude menový výbor diskutovať o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Väčšina analytikov však očakáva, že Fed na januárovom zasadnutí ponechá hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Informovala o tom agentúra AFP.



Fed začal s redukciou úrokových sadzieb v septembri minulého roka, keď menový výbor Fedu (FOMC) zredukoval hlavnú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %. Nasledovali redukcie aj na ďalších dvoch zasadnutiach, v novembri a decembri, a to vždy o 25 bázických bodov. Po decembrovej redukcii tak kľúčová úroková sadzba dosahuje 4,25 % až 4,50 %.



Zrýchlenie inflácie ku koncu minulého roka, ako aj neistota ohľadne smerovania menovej politiky po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu by podľa drvivej väčšiny analytikov mala znamenať, že Fed ponechá v stredu (29. 1.) úrokové sadzby na nezmenenej úrovni.



Finančné trhy stanovili pravdepodobnosť, že Fed so sadzbami hýbať nebude, na viac než 99 %. Okrem toho veľká väčšina odhaduje, že tento rok centrálna banka zníži sadzby maximálne dvakrát. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili na 70 %.