Fed začne v novembri s redukciou nákupu aktív

Washington 3. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) oznámila, že v novembri začne s obmedzovaním svojho programu nákupu aktív, ktorý spustila po nástupe pandémie v marci 2020 na podporu ekonomiky, pričom jeho ukončenie plánuje v budúcom roku. Naďalej však trvá na tom, že súčasná vysoká inflácia je iba prechodný jav.



Po skončení dvojdňového zasadnutia Fed uviedol, že vzhľadom na priaznivý vývoj ekonomiky začne s redukciou svojich nákupov aktív už tento mesiac, a to tempom 15 miliárd USD (12,96 miliardy eur) mesačne. V súčasnosti nakupuje aktíva v objeme 120 miliárd USD mesačne, informovala agentúra AP. Banka však zároveň dodala, že tempo redukcie nákupov aktív môže v prípade potreby zmeniť.



V rámci znižovania nákupu aktív bude Fed redukovať nákup dlhopisov z terajšieho objemu 80 miliárd USD o 10 miliárd USD mesačne. V prípade hypotekárnych cenných papierov, ktoré v súčasnosti banka nakupuje tempom 40 miliárd USD mesačne, bude redukcia predstavovať 5 miliárd USD. Toto tempo podľa AP platí pre november a december a ako centrálna banka dodala, podobný rozsah redukcie "bude pravdepodobne vhodný" aj v nasledujúcich mesiacoch. Banka tak naznačila, že tempo znižovania nákupu aktív sa môže zrýchliť, ak by sa situácia v oblasti inflácie zhoršila.



Ak by banka stanovené tempo redukcie nákupu aktív udržala, celý program by sa ukončil v júni budúceho roka. Vtedy by už banka mohla rozhodnúť o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby, ktorú teraz opäť ponechala blízko nuly. Podľa AP trhy predpokladajú, že Fed zvýši úrokové sadzby v budúcom roku minimálne dvakrát.



V súvislosti s vysokou infláciou Fed trvá na tom, že ide o dočasnú záležitosť, aj keď súhlasil, že problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch inflačné riziká zvyšujú. Celkovo je tak Fed naďalej presvedčený, že problém vysokej inflácie postupne odznie, aj keď menšia zmena v rétorike signalizuje, že podľa centrálnej banky by tento proces mohol trvať o niečo dlhšie.