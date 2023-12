Fed zatiaľ neuvažuje o znížení sadzieb

New York 15. decembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) ešte určite nediskutuje o uvoľnení menovej politiky, uviedol šéf newyorského Fedu John Williams. Úvahy o znižovaní úrokových sadzieb sú podľa neho predčasné. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.



Williams v rozhovore pre CNCB uviedol, že ešte je príliš skoro, aby členovia menového výboru (FOMC) začali uvažovať o znižovaní sadzieb. Aktuálne podľa neho skôr uvažujú o tom, či je menová politika dostatočne reštriktívna na to, aby sa inflácia vrátila na cieľové dve percentá. "Toto je otázka, ktorú si teraz kladieme."



"V skutočnosti nehovoríme o znižovaní sadzieb," uviedol Williams a dodal že je "predčasné" uvažovať o znížení úrokových sadzieb v marci.



Fed v stredu (13. 12.) po skončení decembrového zasadnutia FOMC signalizoval, že aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky sa zrejme skončil, a prognózoval tri zníženia sadzieb v budúcom roku. To spôsobilo pokles výnosov vládnych dlhopisov a podporilo akciové indexy, pričom kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa dostal na nové rekordné maximum.



Obchodníci predpokladajú, že Fed by mohol v budúcom roku uvoľniť menovú politiky aj výraznejšie, než signalizuje. Williams však tieto očakávania trochu schladil.



"Myslím si, že je predčasné o tom vôbec uvažovať," odpovedal Williams na otázku týkajúcu sa cien termínovaných kontraktov, podľa ktorých Fed prvýkrát zníži sadzby už marci. Dodal, že rozhodnutia Fedu budú naďalej závisieť predovšetkým od údajov prichádzajúcich z ekonomiky. Takže ak by sa trend spomaľovania tempa rastu cien obrátil, Fed je pripravený opäť sprísniť menovú politiku.



Aktuálne to podľa Williamsa vyzerá tak, že menová politika je dostatočne reštriktívna, "ale veci sa môžu zmeniť". "Jedna z vecí, ktorú sme sa naučili aj v priebehu minulého roka, je, že údaje sa môžu meniť prekvapivým spôsobom." Preto musí byť Fed pripravený na to, že v prípade potreby, teda ak by sa spomaľovanie inflácie zastavilo alebo ak by inflácia opäť začala rásť, ešte viac zvýši sadzby.