Fed zatiaľ nie je pripravený znížiť úrokové sadzby

Washington 4. júla (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v USA zatiaľ nie je pripravený začať znižovať svoje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý sa odvolal na zápis z ostatného zasadnutia centrálnej banky.



Účastníci zasadnutia z 11. a 12. júna konštatovali, že pokrok pri znižovaní inflácie smerom k dvojpercentnej cieľovej hodnote je pomalší, ako predpokladali v decembri minulého roka, uvádza sa v protokole, ktorý zverejnil Fed v stredu (3. 7.) večer. Tvorcovia menovej politiky podľa záznamu zdôraznili, že zníženie sadzieb by nebolo vhodné, pokiaľ sa neobjavia nové informácie, ktoré by poskytli väčšiu istotu, že inflácia sa udržateľným spôsobom posúva smerom k želanému cieľu.



Predstavitelia Fedu na základe aktuálnych ekonomických prognóz predpokladajú v tomto roku len jedno zníženie sadzieb namiesto troch, s ktorými počítali v marci. Viacerí účastníci takisto poznamenali, že sadzby by mohlo byť potrebné zvýšiť, ak by inflácia pretrvávala na zvýšenej úrovni alebo by sa ďalej zrýchlila.



Fed na svojom ostatnom zasadnutí ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni v pásme 5,25 % až 5,50 %. Zotrváva tak na takmer 23-ročnom maxime, na ktorom je od júla 2023.