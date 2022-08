Fed: Zlyhanie obnovy cenovej stability by bolelo viac ako inflácia

Jackson Hole 26. augusta (TASR) - Boj americkej centrálnej banky s infláciou bude "do určitej miery bolieť," avšak zlyhanie v úsilí obnoviť cenovú stabilitu by bolelo podstatne viac. Podľa poznámok k prejavu na sympóziu centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole to uviedol šéf centrálnej banky USA (Fed) Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



Powell zopakoval rozhodnutie Fedu dostať infláciu späť na úroveň inflačného cieľa, teda na 2 %. Centrálna banka bude preto "dôrazne" používať nástroje, ktoré má k dispozícii, aby ponuku a dopyt dostala do lepšej rovnováhy.



"Zmierniť infláciu si bude pravdepodobne vyžadovať trvalejšie obdobie rastu pod úrovňou trendu," povedal Powell. "Navyše, dá sa očakávať, že dôjde aj k určitému zhoršeniu podmienok na trhu práce," dodal.



Ako povedal, vyššie úrokové sadzby, slabší hospodársky rast a mierne zhoršenie podmienok na pracovnom trhu pomôžu znížiť mieru inflácie, na druhej strane to bude domácnosti a podniky do určitej miery bolieť. "Bohužiaľ, je to cena, ktorú je potrebné zaplatiť. Ak by sme však pri obnovovaní cenovej stability zlyhali, cena by bola omnoho vyššia," dodal šéf Fedu.



V súvislosti s najnovšími údajmi o vývoji inflácie Powell dodal, že jej zmiernenie za minulý mesiac je pozitívne, centrálna banka však potrebuje vidieť viac než iba zlepšené údaje za jeden mesiac. Až potom bude môcť oznámiť, že inflácia sa skutočne spomaľuje.



Americké ministerstvo obchodu v piatok zverejnilo, že index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), čo je ukazovateľ inflácie, ktorý Fed uprednostňuje, vzrástol v júli medziročne o 6,3 %. Na porovnanie, v júni index vzrástol o 6,8 %, čo predstavovalo najvyššie tempo rastu od začiatku roka 1982.



Spomalenie rastu zaznamenal aj jadrový PCE, ktorý nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín. Ten sa v júli zvýšil medziročne o 4,6 %, zatiaľ čo v júni vzrástol o 4,8 %.