Fed znížil kľúčový úrok o 25 bázických bodov do pásma 4,25 % až 4,50 %

Menový výbor Fedu (FOMC) v stredu znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,25 percenta až 4,50 percenta. Kľúčový úrok sa tak dostal na úroveň, na ktorej sa naposledy nachádzal v decembri 2022.



Fed spustil cyklus uvoľňovania v septembri, keď FOMC skresal kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 percenta až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádzala od júla 2023.



Ekonómovia vo všeobecnosti počítali s tým, že Fed bude pokračovať v uvoľňovaní, hlavnou otázkou bolo, aké bude ďalšie smerovanie menovej politiky v budúcnosti, keďže inflácia sa drží nad cieľovou úrovňou a rast ekonomiky je relatívne solídny.



Fed signalizoval, že v roku 2025 sadzby klesnú už len dvakrát. Ešte v septembri počítal so štyrmi zníženiami.



FOMC rozhodol o uvoľnení menovej politiky napriek tomu, že zvýšil svoju prognózu celoročného rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na 2,5 %, čo je pol percentuálneho bodu viac ako predpovedal v septembri. V nasledujúcich rokoch predstavitelia Fedu počítajú so spomalením tempa expanzie. V roku 2025 by ekonomika mala vzrásť o 2,1 %.



Na konci roka by inflácia mala dosiahnuť 2,8 % a nie 2,6 %, ako FOMC očakával v septembri, a miera nezamestnanosti 4,2 % namiesto 4,4 %.