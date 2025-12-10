< sekcia Ekonomika
Fed znížil kľúčový úrok o 25 bodov na 3,50 % až 3,75 %
Menový výbor (FOMC) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,50 % až 3,75 %.
Autor TASR,aktualizované
Washington 10. decembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami tretíkrát v tomto roku uvoľnila menovú politiku. Hlasovanie však ukázalo, že menový výbor (FOMC) je rozdelený, takže ďalšie smerovanie úrokových sadzieb nie je jednoznačné. TASR o tom informuje na základe správy CNBC a portálu Yahoo Finance.
FOMC pomerom hlasov 9 ku 3 rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,50 % až 3,75 %.
Šéf Fedu v Kansas City Jeff Schmid a šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee s rozhodnutím nesúhlasili a uprednostňovali udržanie sadzieb na nezmenenej úrovni. Na druhej strane guvernér Fedu Stephen Miran požadoval zníženie sadzieb o pol percentuálneho bodu.
Predstavitelia Fedu naďalej počítajú s jedným ďalším uvoľnením menovej politiky v budúcom roku, keďže trh práce sa ochladil. Inflácia však naďalej zostáva takmer celý 1 percentuálny bod nad dvojpercentným cieľom Fedu.
„Pri uvažovaní o rozsahu a načasovaní ďalších úprav nastavenia kľúčovej úrokovej sadzby bude menový výbor starostlivo posudzovať nové údaje z ekonomiky, inflačné vyhliadky a rovnováhu rizík,“ uviedol FOMC.
Fed tiež zvýšil predpoveď výhľad rastu ekonomiky v budúcom roku, pričom očakáva pokles inflácie a mierne zníženie miery nezamestnanosti.
Podľa aktuálnych prognóz sa inflácia v roku 2O26 spomalí na 2,5 %, pôvodne sa očakávalo zníženie na 2,6 %, z 3 % na konci roka 2025. HDP by mal v budúcom roku stúpnuť o 2,3 % (predtým: +1,8 %). Fed tiež o desatinu percentuálneho bodu smerom nahor revidoval prognózu rastu HDP v tomto roku na 1,7 %. Miera nezamestnanosti by mala v budúcom roku klesnúť na 4,4 % zo 4,5 % v tomto roku.
FOMC pomerom hlasov 9 ku 3 rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,50 % až 3,75 %.
Šéf Fedu v Kansas City Jeff Schmid a šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee s rozhodnutím nesúhlasili a uprednostňovali udržanie sadzieb na nezmenenej úrovni. Na druhej strane guvernér Fedu Stephen Miran požadoval zníženie sadzieb o pol percentuálneho bodu.
Predstavitelia Fedu naďalej počítajú s jedným ďalším uvoľnením menovej politiky v budúcom roku, keďže trh práce sa ochladil. Inflácia však naďalej zostáva takmer celý 1 percentuálny bod nad dvojpercentným cieľom Fedu.
„Pri uvažovaní o rozsahu a načasovaní ďalších úprav nastavenia kľúčovej úrokovej sadzby bude menový výbor starostlivo posudzovať nové údaje z ekonomiky, inflačné vyhliadky a rovnováhu rizík,“ uviedol FOMC.
Fed tiež zvýšil predpoveď výhľad rastu ekonomiky v budúcom roku, pričom očakáva pokles inflácie a mierne zníženie miery nezamestnanosti.
Podľa aktuálnych prognóz sa inflácia v roku 2O26 spomalí na 2,5 %, pôvodne sa očakávalo zníženie na 2,6 %, z 3 % na konci roka 2025. HDP by mal v budúcom roku stúpnuť o 2,3 % (predtým: +1,8 %). Fed tiež o desatinu percentuálneho bodu smerom nahor revidoval prognózu rastu HDP v tomto roku na 1,7 %. Miera nezamestnanosti by mala v budúcom roku klesnúť na 4,4 % zo 4,5 % v tomto roku.