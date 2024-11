Fed znížil úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu

Washington 7. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) pokračuje v cykle uvoľňovanie menovej politiky. Spomalila však tempo uvoľňovania po agresívnom septembrovom znížení sadzieb o pol percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Menový výbor (FOMC) vo štvrtok znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,50 % až 4,75 %, čo bolo súlade s očakávaniami ekonómov.



Fed spustil cyklus uvoľňovania v septembri, keď FOMC skresal kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádzala od júla 2023.



Ekonómovia počítali s tým, že Fed bude pokračovať v uvoľňovaní, keďže jeho predstavitelia to avizovali už na septembrovom zasadnutí ako aj vo svojich následných vyjadreniach. Rozhodnutie bolo tentokrát jednohlasné.



FOMC vo svojom vyhlásení v porovnaní so septembrom jemne zmenil rétoriku, čo je odrazom zmeny vnímania situácie v ekonomike. Centrálna banka má napríklad aktuálne mierne odlišný pohľad na snahy o zníženie inflácie a podporu trhu práce.



"Podľa nášho názoru sú riziká ohrozujúce dosiahnutie našich cieľov v oblasti zamestnanosti a inflácie približne v rovnováhe," uvádza sa vo vyhlásení FOMC.



Predstavitelia Fedu zdôvodňujú uvoľňovanie menovej politiky tým, že podpora zamestnanosti sa podľa nich stáva prinajmenšom rovnakou prioritou ako spomalenie inflácie. Pokiaľ ide o trh práce, vo vyhlásení sa uvádza, že sa vo všeobecnosti ochladil a nezamestnanosť sa síce mierne zvýšila, ale zostáva nízka. Ekonomika pokračovala podľa Fedu v solídnej expanzii.