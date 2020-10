Fed: Zotavovanie ekonomiky USA je nerovnomerné, potrebuje podporu

Washington 21. októbra (TASR) - Napriek povzbudivému obratu z pôvodného prepadu americkej ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu je proces zotavovania nerovnomerný a ak má byť zotavovanie široké a udržateľné, bude si vyžadovať pokračovanie podpory. Povedala to v stredu členka Rady guvernérov americkej centrálnej banky Fed Lael Brainardová.



Podľa nej celkové zotavovanie americkej ekonomiky zakrýva veľké rozdiely medzi jednotlivými sektormi a samotnými Američanmi, čo by mohlo v neskoršom období proces zotavovania brzdiť. Ako dodala na online konferencii Spoločnosti profesionálnych ekonómov, Fed je pripravený podporovať ekonomiku tak dlho, ako to bude potrebné.



Čo sa týka vyhliadok ekonomiky, najväčším rizikom je podľa Brainardovej, ako aj ďalších zástupcov Fedu, skoré ukončenie podpory zo strany federálnej vlády. Rokovania o ďalšom balíku na zmiernenie dôsledkov pandémie na ekonomiku stále prebiehajú, avšak vyhliadky na schválenie balíka v republikánmi kontrolovanom Senáte ešte pred prezidentskými voľbami 3. novembra, sú neisté.



"Ak sa silná podpora zo strany menovej politiky skombinuje s dodatočnou cielenou fiškálnou podporou, môže to zmeniť súčasné zotavovanie v tvare písmena K na široké a inkluzívne zotavovanie, ktoré bude prínosom pre všetkých," povedala Brainardová. Predčasné ukončenie fiškálnej podpory však povedie k zhoršeniu vývoja ekonomiky a situácie na trhu práce a obmedzeniu výdavkov spotrebiteľov, dodala. Spotrebiteľské výdavky sa pritom na celkovej ekonomickej aktivite v USA podieľajú viac než 70 %.



Podobne ako ďalší predstavitelia Fedu aj Brainardová uviedla, že k sprísneniu menovej politiky zo strany Fedu tak skoro nedôjde. Úrokové sadzby by mali dlhodobo zotrvať blízko nuly a aj v prípade ich neskoršieho zvyšovania bude tempo veľmi mierne s cieľom udržať sadzby na úrovni, ktorá bude naďalej stimulovať hospodársky rast.