Fed zrejme bude sprísňovať menovú politiku rýchlejšie, než sa čakalo

St. Louis 10. februára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala do začiatku júla zvýšiť úrokové sadzby o 1 percentuálny bod, myslí si šéf Fedu v St. Louis James Bullard. Dôvodom je inflácia, ktorá sa v januári zrýchlila na 40-ročné maximum 7,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bullard uviedol, že nečakane prudké zrýchlenie inflácie zmenilo jeho názor na tempo sprísňovania menovej politiky, ktoré by malo byť razantnejšie, než doteraz predpokladal. Podľa Bullarda by Fed mal na svojich najbližších troch zasadnutiach zvýšiť úrokové sadzby celkovo o 100 bázických bodov.



To by znamenalo minimálne jedno zvýšenie o pol percentuálneho bodu. Fed počas nedávnych cyklov sprísňovania menovej politiky ani raz nezvýšil sadzby tak prudko. Trh až do štvrtka počítal s tým, že sadzby budú tento rok rásť postupne vždy o 25 bázických bodov. Názory expertov sa líšili v len počte očakávaných zvýšení. Trh po Bullardovom vyjadrení očakáva, že kľúčová sadzba sa po júnovom zasadnutí Fedu bude nachádzať v pásme 1 % až 1,25 %, pričom niektorí analytici predpovedajú ešte rýchlejšie sprísňovanie menovej politiky.



"Bol by som rád, keby sme do 1. júla zvýšili sadzby o 100 bázických bodov," povedal Bullard v rozhovore pre Bloomberg News.