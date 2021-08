Fed zrejme začne sťahovať menové stimuly ešte v tomto roku

Washington 19. augusta (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) nie je stále spokojná so situáciou na trhu práce, ukázala v stredu (18. 8.) zverejnená zápisnica z júlového zasadnutia menového výboru (FOMC). Členovia FOMC tiež diskutovali o plánoch začiatku obmedzovania nákupov dlhopisov ešte v tomto roku. To podporilo dolár, ktorý sa dostal na 9-mesačné maximum.



Väčšina členov FOMC na poslednom zasadnutí zastávala názor, že je potrebný "ďalší významný pokrok" na ceste k plnej zamestnanosti, ktorý je podmienkou začiatku zvyšovania úrokových sadzieb. To sa však zatiaľ nestalo.



Naopak, v oblasti cenovej stability sa napĺňajú ciele Fedu. Fed sa snaží o udržanie inflácie na úrovni okolo 2 %. V uplynulých dvoch mesiacoch dosiahlo tempo rastu spotrebiteľských cien v USA síce až 5,4 %, ale väčšina expertov a centrálnych bankárov to pripisuje dočasným faktorom a počítajú so spomalením inflácie.



V otázke obmedzovania monetárnych stimulov neboli členovia FOMC jednotní. Zníženie nákupu dlhopisov, ktoré sa rovná sprísneniu menovej politiky, môže mať totiž negatívny vplyv na akciové trhy. Podľa zápisnice niektorí členovia uprednostňujú odložiť spustenie sťahovania stimulov až na začiatok roka 2022.



Členovia FOMC predovšetkým chcú, aby bolo jasné, že obmedzenie nákupu dlhopisov nebude znamenať, že okamžite po ňom bude nasledovať zvyšovanie sadzieb. Väčšina členov menového výboru však podľa zápisnice vzhľadom na očakávaný vývoj zotavovania preferuje, aby sa so znižovaním tempa nákupov dlhopisov začalo už v tomto roku, keďže ekonomika už dosiahla cieľ v oblasti inflácie a postupne sa zvyšuje aj zamestnanosť.



Vyhliadky na začiatok ukončovania menových stimulov podporili dolár, ktorý sa vo štvrtok ráno dostal voči ostatným dôležitým svetovým menám najvyššie za 9 mesiacov. Dolárový index stúpol až na 93,502 bodu, čo bolo najviac od 5. novembra 2020. Neskôr prišiel o časť ziskov a s plusom 0,26 % sa nachádzal na 93,464 bodu.



Posilnenie sa dolára malo negatívny vplyv na euro, ktorého kurz klesol až na 1,16655 USD/EUR, čo bolo najmenej od 4. novembra.