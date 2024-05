Fed zvažuje ponechanie sadzieb vyššie, než pôvodne predpokladal

Washington 23. mája (TASR) - Najnovšie ekonomické dáta neprispeli k posilneniu istoty, že inflácia v USA udržateľne smeruje k inflačnému cieľu. Zástupcovia americkej centrálnej banky (Fed) preto zvažujú, že úrokové sadzby budú držať na súčasnej vyššej úrovni dlhšie, než pôvodne predpokladali. Poukázala na to zápisnica Fedu zverejnená v stredu 22. mája. Informoval o tom portál RTTNews.



Podľa zápisnice zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla a 1. mája, predstavitelia menového výboru centrálnej banky poukázali najmä na údaje o inflácii za 1. štvrťrok, ktoré boli sklamaním, ako aj na ukazovatele signalizujúce silnú ekonomickú dynamiku. Bankári následne zhodnotili, že im v porovnaní s predchádzajúcimi odhadmi potrvá dlhšie, než nadobudnú "väčšiu istotu", že inflácia udržateľne smeruje k inflačnému cieľu na úrovni 2 %.



Predstavitelia Fedu už niekoľkokrát uviedli, že potrebujú spomínanú väčšiu istotu o ďalšom spomaľovaní inflácie, než pristúpia k zníženiu úrokových sadzieb, na čo poukázala aj zápisnica. Podľa nej zástupcova centrálnej banky diskutovali o udržaní reštriktívnej menovej politiky dlhší čas.



Aj keď členovia menového výboru Fedu rokovali o uvoľnení menovej politiky v prípade nečakaného zhoršenia podmienok na trhu práce, niektorí z nich zároveň naznačili ochotu úrokové sadzby ešte zvýšiť, ak by sa inflačné riziká vyvinuli takým smerom, že tento krok bude najvhodnejším riešením. Opäť však dodali, že ďalší vývoj úrokových sadzieb bude závisieť od nových ekonomických údajov, vývoja vyhliadok ekonomiky a rovnováhy rizík.



Ďalšie zasadnutie Fedu je naplánované na 11. a 12. júna a očakáva sa, že banka ponechá úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Na druhej strane, aj keď šance, že Fed zníži úrokové sadzby do konca septembra zostávajú vysoké, pravdepodobnosť takéhoto vývoja v poslednom období výrazne klesla. Ešte minulý týždeň bola pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb do konca septembra na úrovni takmer 90 %, teraz dosahuje 70,6 %.