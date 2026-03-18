Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Fed zvýšil prognózy rastu ekonomiky aj inflácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Fed podľa aktualizovaných prognóz očakáva v roku 2027 nárast ekonomiky o 2,3 %, zatiaľ čo v decembri počítala len s 2 %.

Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zvýšila prognózy rastu ekonomiky USA v tomto aj budúcom roku. Takisto počíta s rýchlejším rastom cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Fed podľa aktualizovaných prognóz očakáva v roku 2027 nárast ekonomiky o 2,3 %, zatiaľ čo v decembri počítala len s 2 %. Mierne zvýšila aj predpoveď pre tento rok na 2,4 % z 2,3 %.

Inflácia by mala v tomto roku dosiahnuť až 2,7 % namiesto 2,4 %. Na budúci rok potom Fed počíta s jej spomalením na 2,2 %, pričom v decembri prognózoval 2,1 %.

Fed dnes v súlade s očakávaniami nezmenil nastavenie menovej politiky. Menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025.
