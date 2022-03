Fed zvýšil svoj kľúčový úrok, prvýkrát od roku 2018

Washington 16. marca (TASR) – Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, v stredu zvýšil svoj kľúčový úrok, prvýkrát od roku 2018, pre vysokú infláciu. Fed oznámil, že zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na cieľové rozpätie 0,25 % až 0,50 %. Poznamenal tiež, že ekonomický výhľad USA zostáva vzhľadom na vojnu na Ukrajine „veľmi neistý“.



Zvýšením sadzieb tak Fed odštartuje proces zvyšovania nákladov na pôžičky v nádeji, že to pomôže zmierniť dopyt, ktorý tlačí ceny nahor.



Federálny výbor pre voľný trh (FOMC), ktorý určuje smerovanie menovej politiky, uviedol, že následky vojny na Ukrajine „pravdepodobne vytvoria ďalší tlak na rast inflácie a negatívne ovplyvnia ekonomickú aktivitu“. Bude preto potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb, aby inflácia klesla späť k 2-% cieľu Fed. Na ilustráciu, vo februári dosiahla miera inflácie v USA 6,1 %, čo bolo najviac od roku 1982.



Fed zároveň upozornil, že inflácia sa v reakcii na prvé zvýšenie úrokových sadzieb okamžite nezníži.



Americká centrálna banka teraz predpokladá, že spotrebiteľské ceny v priebehu roka 2022 stúpnu o 4,3 %, čo je výrazne viac ako ich nárast o 2,6 %, ktorý predpovedala v decembri. Fed dúfa, že v roku 2023 sa zníži toto tempo na 2,7 % a potom na 2,3 % v roku 2024.



Zároveň predstavitelia Fedu znížili svoje projekcie rastu ekonomiky v roku 2022 na 2,8 % zo 4 %.



„Inflácia zostáva vysoká, čo odráža nerovnováhu ponuky a dopytu súvisiacu s pandémiou, vyššími cenami energií a širšími cenovými tlakmi,“ uvádza sa vo vyhlásení FOMC.



Predseda Fed Jerome Powell povedal, že tvorcovia menovej politiky urobia čokoľvek, aby zabránili zakoreneniu vysokej inflácie, no snažia sa nebrániť ekonomickému rastu.



Trhy v tomto roku očakávajú až sedem zvýšení sadzieb, čím by sa základná sadzba Fed dostala na 1,75 % za predpokladu, že centrálna banka na každom zasadnutí zvýši úrok o štvrť percentuálneho bodu.



TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg.