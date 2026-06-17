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Fed zvýšil svoje inflačné očakávania
Fed vo svojom súhrne ekonomických projekcií zvýšil svoju prognózu inflácie meranej indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE).
Autor TASR
Washington 17. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zvýšila svoje inflačné očakávania a zhoršila predpoveď rastu domácej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.
Fed vo svojom súhrne ekonomických projekcií zvýšil svoju prognózu inflácie meranej indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE). Aktuálne počíta, že na konci tohto roka dosiahne medziročná inflácie 3,6 %, pričom ešte v marci očakával len 2,7 %.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, by mala tento rok dosiahnuť 3,3 % a nie 2,7 %.
Fed zároveň mierne znížili predpoveď rastu ekonomiky. V tomto roku očakáva zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,2 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej než v marci. Prognózu nezamestnanosti znížil o 0,1 percentuálneho bodu na 4,3 %.
Tempo rastu spotrebiteľských cien v USA je v súčasnosti najvyššie za 3 roky a podľa Fedu by sa nemalo vrátiť k dvojpercentnému cieľu skôr než v roku 2028.
Fed vo svojom súhrne ekonomických projekcií zvýšil svoju prognózu inflácie meranej indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE). Aktuálne počíta, že na konci tohto roka dosiahne medziročná inflácie 3,6 %, pričom ešte v marci očakával len 2,7 %.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, by mala tento rok dosiahnuť 3,3 % a nie 2,7 %.
Fed zároveň mierne znížili predpoveď rastu ekonomiky. V tomto roku očakáva zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,2 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej než v marci. Prognózu nezamestnanosti znížil o 0,1 percentuálneho bodu na 4,3 %.
Tempo rastu spotrebiteľských cien v USA je v súčasnosti najvyššie za 3 roky a podľa Fedu by sa nemalo vrátiť k dvojpercentnému cieľu skôr než v roku 2028.