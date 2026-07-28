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Federálna obchodná komisia v USA vyšetruje online predajcu Shein
Vyšetrovanie FTC sa týka obchodných operácií v USA, uviedla spoločnosť v podkladoch, ktoré zverejnila hongkonská burza v nedeľu (26. 7.).
Autor TASR
Hongkong 28. júla (TASR) - Federálna obchodná komisia (FTC) v USA vyšetruje aktivity internetového predajcu Shein na tamojšom trhu. Čínska spoločnosť to oznámila v hlásení, ktoré predložila akciovej burze v Hongkongu pred plánovanou prvotnou verejnou ponukou akcií (IPO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vyšetrovanie FTC sa týka obchodných operácií v USA, uviedla spoločnosť v podkladoch, ktoré zverejnila hongkonská burza v nedeľu (26. 7.). „Výsledok vyšetrovania, či už prostredníctvom mimosúdneho urovnania alebo inak, si od nás môže vyžiadať vyplatenie značných finančných čiastok, čo by mohlo mať podstatný nepriaznivý vplyv na našu finančnú situáciu a hospodársky výsledok,“ uviedla spoločnosť v hlásení. Hovorca FTC sa odmietol k záležitosti vyjadriť.
Vyšetrovanie FTC sa týka obchodných operácií v USA, uviedla spoločnosť v podkladoch, ktoré zverejnila hongkonská burza v nedeľu (26. 7.). „Výsledok vyšetrovania, či už prostredníctvom mimosúdneho urovnania alebo inak, si od nás môže vyžiadať vyplatenie značných finančných čiastok, čo by mohlo mať podstatný nepriaznivý vplyv na našu finančnú situáciu a hospodársky výsledok,“ uviedla spoločnosť v hlásení. Hovorca FTC sa odmietol k záležitosti vyjadriť.