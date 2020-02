Federálny sudca povolil T-Mobile US prevziať operátora Sprint

New York 11. februára (TASR) - Spoločnosť T-Mobile US môže prevziať operátora Sprint. Federálny sudca Victor Marrero schválil akvizíciu a odmietol námietky skupiny štátov, že fúzia porušuje protimonopolnú legislatívu a zvýši ceny.



Počas 2-týždňového súdneho konania v decembri T-Mobile a Sprint argumentovali, že ich zlúčením vznikne nová spoločnosť, ktorá bude môcť lepšie konkurovať najväčším hráčom Verizon Communications a AT&T a bude efektívnejšia, čo spôsobí pokles cien a umožní ponúkať rýchlejšie pripojenia na internet.



Akcie T-Mobile sa po rozhodnutí sudcu posilnili v predburzovom obchodovaní o 10 % a akcie Sprintu vyskočili o vyše 70 %. Aj po ukončení transakcie bude nová firma len tretím najväčším mobilným operátorom v USA z hľadiska trhovej kapitalizácie.



Prevzatie napadlo viacero štátov na čele s Kaliforniou a New Yorkom. Tvrdili, že fúzia zníži konkurenciu a zvýši ceny.



Rozhodnutie otvorilo cestu pre akvizíciu, ktorú už schválili federálne úrady a ktorá bola pôvodne ohodnotená na 26 miliárd USD (23,85 miliardy eur). Americké ministerstvo spravodlivosti ju odobrilo vlani v júli po tom, ako obe firmy súhlasili s predajom niektorých aktív.



Sudca Marrero odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že ho štáty, ktoré boli proti prevzatiu, nepresvedčili o tom, že fúzia povedie k zvýšeniu cien či zníženiu kvality mobilných služieb. Súd dospel k záveru, že navrhovaná fúzia zrejme podstatne nezníži konkurenciu.



Štáty New York aj Kalifornia uvažujú o odvolaní. Sprint a T-Mobile uviedli, že sa budú snažiť o dokončenie fúzie.



(1 EUR = 1,0901 USD)