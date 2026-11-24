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Federálny úrad: Zisk amerických bánk v 3. kvartáli klesol
Podľa údajov FDIC dosiahol zisk amerických bánk v období od júla do konca septembra 84,8 miliardy USD (77,35 miliardy eur).
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Zisk amerických bánk v 3. štvrťroku tohto roka medzikvartálne klesol, naďalej však zotrval nad úrovňou, ktorú zaznamenal v rovnakom období minulého roka. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Federálneho úradu pre poistenie vkladov (FDIC).
Podľa údajov FDIC dosiahol zisk amerických bánk v období od júla do konca septembra 84,8 miliardy USD (77,35 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to predstavuje pokles o 5,9 %, v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka je však zisk amerických bánk stále o 7 % vyšší.
Za medzikvartálnym poklesom zisku je do veľkej miery fakt, že v 2. štvrťroku zisk bánk podporili jednorazové položky, ktoré sa už v 3. kvartáli neopakovali. Okrem toho sa pod vývoj zisku podpísali aj straty z predaja niektorých cenných papierov, nižšie neúrokové príjmy a vyššie rezervy na krytie prípadných úverových strát.
(1 EUR = 1,0963 USD)
Podľa údajov FDIC dosiahol zisk amerických bánk v období od júla do konca septembra 84,8 miliardy USD (77,35 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to predstavuje pokles o 5,9 %, v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka je však zisk amerických bánk stále o 7 % vyšší.
Za medzikvartálnym poklesom zisku je do veľkej miery fakt, že v 2. štvrťroku zisk bánk podporili jednorazové položky, ktoré sa už v 3. kvartáli neopakovali. Okrem toho sa pod vývoj zisku podpísali aj straty z predaja niektorých cenných papierov, nižšie neúrokové príjmy a vyššie rezervy na krytie prípadných úverových strát.
(1 EUR = 1,0963 USD)