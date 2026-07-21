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FedEx rozširuje pôsobenie v SR otvorením nového centra v Košiciach
Nová prevádzka dokáže okrem štandardných zásielok spracovávať aj väčšie paletové zásielky a je priamo napojená na diaľkové prepravné trasy.
Autor TASR
Košice 21. júla (TASR) - Logistická spoločnosť FedEx otvorila svoje najnovšie logistické centrum v Košiciach. Moderné logistické centrum pri košickom letisku podľa firmy predstavuje významnú investíciu do regiónu a reaguje na rastúci dopyt slovenských podnikov, ktoré chcú rozvíjať svoje aktivity aj za hranicami domáceho trhu.
Ako informoval globálny prepravca, košické centrum je druhým najväčším pracoviskom FedEx na Slovensku. Rozprestiera sa na ploche takmer 1000 štvorcových metrov a disponuje 18 nakladacími rampami pre vyzdvihovanie a doručovanie zásielok (PUD), ako aj štyrmi flexibilnými nakladacími pozíciami vhodnými pre dodávky aj diaľkové nákladné vozidlá.
„Košice predstavujú ďalší významný krok vpred pre spoločnosť FedEx a jej zákazníkov na Slovensku,“ uviedol Nebojša Vasiljevič, výkonný riaditeľ FedEx pre pozemné operácie pre východnú Európu a severské štáty. „Rozširovaním našej siete a zlepšovaním služieb dokážeme účinnejšie podporovať etablovaných exportérov a zároveň sprístupniť medzinárodnú prepravu menším podnikom s ambíciou rásť,“ konštatoval.
Nová prevádzka dokáže okrem štandardných zásielok spracovávať aj väčšie paletové zásielky a je priamo napojená na diaľkové prepravné trasy. Optimalizáciou procesov v novom centre podľa spoločnosti vyrážajú kuriéri zodpovední za vyzdvihovanie a doručovanie zásielok v priemere o 45 minút skôr ako doteraz, zatiaľ čo čas spracovania medzinárodných zásielok sa skrátil na polovicu.
Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti FedEx plánuje 85 % slovenských malých a stredných podnikov, ktoré už obchodujú v zahraničí, rozšíriť svoje pôsobenie aj na ďalšie trhy. Slovensko sa tak podľa prepravcu zaraďuje medzi najambicióznejšie trhy malých a stredných podnikov v oblasti medzinárodnej expanzie v strednej a východnej Európe spolu s Poľskom.
Ako informoval globálny prepravca, košické centrum je druhým najväčším pracoviskom FedEx na Slovensku. Rozprestiera sa na ploche takmer 1000 štvorcových metrov a disponuje 18 nakladacími rampami pre vyzdvihovanie a doručovanie zásielok (PUD), ako aj štyrmi flexibilnými nakladacími pozíciami vhodnými pre dodávky aj diaľkové nákladné vozidlá.
„Košice predstavujú ďalší významný krok vpred pre spoločnosť FedEx a jej zákazníkov na Slovensku,“ uviedol Nebojša Vasiljevič, výkonný riaditeľ FedEx pre pozemné operácie pre východnú Európu a severské štáty. „Rozširovaním našej siete a zlepšovaním služieb dokážeme účinnejšie podporovať etablovaných exportérov a zároveň sprístupniť medzinárodnú prepravu menším podnikom s ambíciou rásť,“ konštatoval.
Nová prevádzka dokáže okrem štandardných zásielok spracovávať aj väčšie paletové zásielky a je priamo napojená na diaľkové prepravné trasy. Optimalizáciou procesov v novom centre podľa spoločnosti vyrážajú kuriéri zodpovední za vyzdvihovanie a doručovanie zásielok v priemere o 45 minút skôr ako doteraz, zatiaľ čo čas spracovania medzinárodných zásielok sa skrátil na polovicu.
Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti FedEx plánuje 85 % slovenských malých a stredných podnikov, ktoré už obchodujú v zahraničí, rozšíriť svoje pôsobenie aj na ďalšie trhy. Slovensko sa tak podľa prepravcu zaraďuje medzi najambicióznejšie trhy malých a stredných podnikov v oblasti medzinárodnej expanzie v strednej a východnej Európe spolu s Poľskom.