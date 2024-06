FedEx zruší 2000 pracovných miest v Európe pre slabý dopyt

Memphis 13. júna TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx plánuje zrušiť 1700 až 2000 pracovných miest v Európe v snahe o redukciu nákladov, keďže bojuje s poklesom dopytu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rušenie pracovných miest bude rozložené na 18 mesiacov a bude mať za následok náklady pred zdanením vo výške 250 až 375 miliónov USD súvisiace s právnymi poplatkami a odstupným, uviedol FedEx. No zároveň to pomôže spoločnosti ušetriť 125 až 175 miliónov USD ročne od fiškálneho roka 2027.



V dôsledku slabého dopytu po nákladnej doprave a pomalému rastu marže v leteckej expresnej divízii, najväčšom segmente spoločnosti, sa FedEx pustil do znižovania nákladov, aby zvýšil zisk.



Firma so sídlom v Memphise načrtla plány na redukciu nákladov o 4 miliardy USD do konca fiškálneho roku 2025, vrátane ich zníženia 1,8 miliardy USD v aktuálnom roku. Chce sa pritom zamerať na reštrukturalizáciu dodávateľských sietí a sprísnenie kapacity.



FedEx, konkurenčná spoločnosť United Parcel Service (UPS) aj ďalšie zásielkové spoločnosti zaznamenali na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 prudký nárast dopytu, keďže spotrebitelia boli pre blokády doma a nakupovali online.



Ale po zrušení blokád na obmedzenie pohybu a obnove cestovanie sa tento trend obrátil. Dopyt po službách zhoršila aj vyššia inflácia.



Aj spoločnosť UPS predstavila plány na zníženie nákladov v tomto roku o 1 miliardu USD. V januári oznámila, že zruší 12.000 pracovných miest a preskúma strategické možnosti pre svoju spoločnosť Coyote v prostredí slabého dopytu a nadmernej kapacity v odvetví nákladnej dopravy.



FedEx pôsobí vo viac ako 45 krajinách a teritóriách v Európe a podľa webovej stránky zamestnáva vyše 52.000 ľudí.



(1 EUR = 1,0765 USD)