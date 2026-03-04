< sekcia Ekonomika
Férové odmeňovanie ovplyvňuje stabilitu firiem, ukázal prieskum
Až 62 % respondentov nepovažuje systém odmeňovania vo svojej firme za plne transparentný a približne 51 % zamestnancov sa cíti finančne podhodnotených.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Pocit spravodlivosti a jasné pravidlá odmeňovania patria medzi kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu pracovných tímov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSOS pre agentúru GreenTalk. Zároveň sa pripravujú nové legislatívne pravidlá v oblasti transparentnosti odmeňovania, ktoré zvýšia nároky na zamestnávateľov.
Až 62 % respondentov nepovažuje systém odmeňovania vo svojej firme za plne transparentný a približne 51 % zamestnancov sa cíti finančne podhodnotených. Viac ako polovica opýtaných by bola ochotná zmeniť zamestnávateľa v prípade lepšej finančnej ponuky, pričom pre pätinu je výška mzdy hlavnou rozhodujúcou podmienkou.
„Pre časť zamestnancov je mzda kľúčovým faktorom, najmä v kontexte rastúcich životných nákladov a inflácie. Pre druhú skupinu by síce lepšia finančná ponuka bola spúšťačom úvah o zmene, avšak nie jediným faktorom. Významnú úlohu by zohrávali aj nefinančné aspekty, ako firemná kultúra, flexibilita či možnosti rastu,“ uviedla Paula Ivanková z agentúry IPSOS. Dodala, že práve v týchto oblastiach majú firmy priestor posilniť dôveru a lojalitu.
Tému zároveň ovplyvní smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2023 o transparentnosti odmeňovania, ktorú musia členské štáty transponovať do júna 2026. „Firmy budú musieť upraviť pracovné zmluvy a interné predpisy, zverejňovať mzdové rozpätia v pracovných ponukách a systematicky analyzovať rozdiely v odmeňovaní vrátane prijímania nápravných opatrení,“ priblížil manažér udržateľnosti zo spoločnosti KPMG Peter Škyrta.
