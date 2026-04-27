Férovosť miezd trápi Slovákov, zmeny prinesie aj nová legislatíva
Situáciu má zmeniť aj nová legislatíva o transparentnosti odmeňovania, ktorá nadobudne účinnosť v júni.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Pocit nespravodlivého odmeňovania a nejasných pravidiel sa stáva jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti zamestnancov na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSOS pre ESG klub, podľa ktorého viac ako polovica pracovníkov zvažuje odchod zo zamestnania pri lepšej finančnej ponuke. Situáciu má zmeniť aj nová legislatíva o transparentnosti odmeňovania, ktorá nadobudne účinnosť v júni.
Prieskum ukazuje, že až 51 % zamestnancov vníma svoju finančnú situáciu horšie ako pred rokom a 52 % sa cíti byť finančne podhodnotených. Zároveň 62 % opýtaných nemá jasnú predstavu o tom, ako funguje odmeňovanie v ich firme a viac ako štvrtina ho považuje za netransparentné. Prieskum tiež odhaľuje, že až 66 % respondentov by bolo ochotných v prípade lepšej finančnej ponuky zmeniť súčasného zamestnávateľa, z toho pre viac ako pätinu (22 %) by to bolo hlavné rozhodovacie kritérium, 44 % by zvažovalo aj iné faktory.
„Lojalita zamestnancov je krehká a prevažne naviazaná na plat, avšak pre väčšinu nie sú peniaze jediným faktorom pri zmene práce,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa agentúry IPSOS Paula Ivanková. Podľa nej zohrávajú významnú úlohu aj nefinančné aspekty, ako pracovné prostredie či medziľudské vzťahy.
Na potrebu zlepšenia pracovných podmienok upozornili aj odborníci na podujatí ESG Inspire ktoré sa konalo v marci v Bratislave. Podľa Elišky Košovej zo spoločnosti Cushman & Wakefield je kvalitne navrhnuté pracovné prostredie základom pre fungujúci sociálny pilier ESG. „Správne nastavený priestor podporuje spoluprácu, vzťahy aj celkovú skúsenosť zamestnancov,“ vysvetlila. Dôležitú úlohu zohráva aj firemná kultúra a manažment. „Najsilnejším faktorom, prečo ľudia zostávajú vo firmách, je vzťah s nadriadeným,“ zdôraznil riaditeľ poradenskej spoločnosti BE-DNA Robert Belan. Podľa neho až 70 % ľudí mení prácu práve pre problémy s vedením.
Firmy sa zároveň budú musieť pripraviť na nové pravidlá vyplývajúce z európskej smernice o transparentnosti odmeňovania. „Transparentnosť sa presúva z roviny dobrovoľnosti do roviny povinnosti,“ upozornil manažér udržateľnosti z KPMG Peter Škyrta. Zamestnávatelia budú musieť napríklad zverejňovať mzdové rozpätia, upraviť pracovné zmluvy či analyzovať rozdiely v odmeňovaní.
Podľa odborníkov môže byť riešením systematický prístup cez sociálny pilier ESG, ktorý zahŕňa férové odmeňovanie, rovnosť príležitostí aj pracovné podmienky. Experti sa zhodujú, že kombinácia transparentných pravidiel, kvalitného pracovného prostredia a dôrazu na medziľudské vzťahy môže firmám pomôcť stabilizovať tímy a udržať si zamestnancov aj v čase rastúcich ekonomických tlakov.
