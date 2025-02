Ferracci: Európa by mala na americké clá reagovať jednotne

Paríž 11. februára (TASR) - Európa musí reagovať na nové americká clá na dovoz hliníka a ocele pevným a jednotným spôsobom. Vyhlásil to v utorok francúzsky minister priemyslu Marc Ferracci pre televíznu stanicu TF1Info. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Donald Trump v pondelok (10. 2.) oznámil zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 % pre všetkých, "bez výnimiek". Dúfa, že to pomôže priemyselným odvetviam v Spojených štátoch, ktoré majú problémy, ale hrozí, že rozpúta obchodnú vojnu na viacerých frontoch.



Francúzsko nie je hlavným producentom hliníka alebo ocele. Ferracci však upozornil, že by mohlo byť nepriamo ovplyvnené clami, ak by sa čínsky dovoz zbrzdený americkými clami dostal k európskym brehom a zaplavil európsky trh. Zdôraznil pokračujúce európske úsilie o implementáciu ochranných doložiek a uhlíkových daní na ochranu miestnych priemyselných odvetví a podporu ekologických výrobných metód.



Varoval tiež pred taktikou Trumpa, ktorý chce rokovať o individuálnych obchodných dohodách s európskymi krajinami, pričom vyzval na rýchlu a pevnú kolektívnu reakciu.



"Mali by sme očakávať, že clá Donalda Trumpa budú mať nejaké účinky. Európa musí reagovať jednotne, pretože vieme, že stratégiou Donalda Trumpa je rozdeliť Európanov," povedal pre TF1 TV. "Musíme zostať jednotní, musíme reagovať pevným spôsobom. Európa je toho schopná," dodal.