Ferrari akceptuje platby digitálnymi menami v Európe

Miláno 24. júla (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari v stredu oznámil, že od tohto mesiaca rozšíri možnosť platiť bitcoinmi a inými digitálnymi menami aj na svojich európskych predajcov. Vlani totiž Ferrari začalo prvýkrát akceptovať bitcoinové a krypto platby u svojich amerických predajcov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ferrari uviedlo, že túto možnosť zavedie v Európe do konca júla. Do konca roka 2024 chce rozšíriť možnosť platby bitcoinmi na predajcov po celom svete, ak to zákon v daných krajinách povoľuje.



Ferrari pokračuje v partnerstve s popredným platobným procesorom BitPay na spracovanie bitcoinových platieb.



Schopnosť platiť bitcoinmi a inými kryptomenami je výhodou pre technicky zdatnú zákaznícku základňu Ferrari so značným bitcoinovým bohatstvom. Využíva takisto rastúcu mainstreamovú adopciu, keďže platby v bitcoinoch prijíma čoraz viac veľkých spoločností vrátane Microsoftu, AT&T a cestovateľskej stránky Expedia.



Ferrari uviedlo, že akceptovanie bitcoinov a kryptomien poskytuje zákazníkom dodatočnú flexibilitu a pohodlie pri nákupe luxusných vozidiel spoločnosti. Automobilka zaznamenala silný dopyt po tom, čo minulý rok umožnila platby bitcoinmi v USA.



Keďže luxusné a špičkové značky prijímajú bitcoinové platby, pomáha to legitimizovať túto triedu aktív ako menu a nielen ako investíciu. Schopnosť spotrebiteľov míňať bitcoiny u viacerých maloobchodníkov bola takisto uvádzaná ako jeden z faktorov nedávneho rastu bitcoinového trhu.