Ferrari dosiahlo v 1. kvartáli jadrový zisk vyše 600 mil. eur

Miláno 7. mája (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari oznámil za 1. štvrťrok rast jadrového zisku o viac než desatinu, pričom naplnil očakávania trhov. Výsledky spoločnosti podporilo zvýšenie cien, produktový mix, ako aj personalizácia modelov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Ferrari v utorok oznámila, že upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 605 miliónov eur. Medziročne to predstavuje rast o 12,7 %, pričom automobilka zároveň splnila očakávania trhov.



Firma okrem toho prekonala očakávania analytikov v oblasti čistého zisku. Dosiahol 352 miliónov eur, o 19 % medziročne viac, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni 342 miliónov eur.



Tržby vzrástli takmer o 11 % približne na 1,59 miliardy eur a aj v tomto prípade spoločnosť dosiahla lepšie výsledky, než sa čakalo. Analytici počítali s rastom tržieb na 1,57 miliardy eur.



Automobilka výrazne zvýšila tržby napriek miernemu poklesu objemu predaja. Umožnilo to zvýšenie cien vozidiel. V 1. kvartáli predala firma 3560 áut, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predaj dosiahol 3567 vozidiel.



Automobilka Ferrari zároveň v prípade upraveného EBITDA potvrdila pôvodné odhady na celý rok. Aj naďalej očakáva, že v tomto roku sa EBITDA zvýši minimálne na 2,45 miliardy eur. Odhady potvrdila aj v prípade tržieb, pričom celoročné tržby očakáva nad 6,4 miliardy eur.