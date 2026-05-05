Ferrari oznámilo za 1. kvartál rast tržieb aj prevádzkového zisku
Autor TASR
Miláno 5. mája (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových automobilov Ferrari zaznamenal v 1. štvrťroku rast tržieb aj prevádzkového zisku, pričom v obidvoch prípadoch prekonal očakávania analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.
Automobilka v utorok oznámila, že v 1. štvrťroku dosiahla tržby na úrovni 1,85 miliardy eur. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 3 %. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 722 miliónov eur, čo oproti 1. štvrťroku minulého roka znamená rast o 4 %. V obidvoch prípadoch firma prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami 1,81 miliardy eur a EBITDA na úrovni 705 miliónov eur.
Výsledky Ferrari podporil vysoký dopyt po personalizovaných vozidlách, ako aj predaj drahších modelov, medzi ktoré patrí F80. Firmu však zaťažili nepriaznivé kurzové vplyvy.
Spoločnosť dodala v 1. štvrťroku zákazníkom 3436 vozidiel. To je o 157 menej než v rovnakom období pred rokom. Firma však zámerne spomalila produkciu, aby si uľahčila realizáciu modelových zmien. Prvý plne elektrický model Ferrari s názvom Luce plánuje spoločnosť predstaviť v Ríme 25. mája. Taliansky denník Sole 24 Ore koncom apríla napísal, že jeho cena by mala dosahovať 550.000 eur.
