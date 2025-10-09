< sekcia Ekonomika
Ferrari predstavilo prvý plne elektrický model
Autor TASR
Maranello 9. októbra (TASR) - Taliansky výrobca luxusných automobilov Ferrari vo štvrtok predstavil svoj prvý plne elektrický model. Vozidlo má štyri dvere a štyri sedadlá, motor s výkonom viac ako 1000 koní, dojazd vyše 530 kilometrov a dosiahne maximálnu rýchlosť 310 km/h. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ferrari predstavilo nový model s názvom Elettrica v rámci Dňa kapitálových trhov v Maranelle a označilo ho za míľnik pre svoju stratégiu technologickej neutrality. „Dnes je historický deň. Tento model rozšíri naše portfólio a je to príležitosť zväčšiť našu zákaznícku základňu,“ povedal generálny riaditeľ Benedetto Vigna. Vozidlo je výsledkom dlhoročného výskumu, ktorý sa začal v roku 2009 hybridnými riešeniami inšpirovanými Formulou 1.
„Chceme do rodiny Ferrari privítať ľudí, ktorí chcú jazdiť výlučne na elektrických autách a stále hľadajú zážitok z Ferrari,“ uviedol Vigna. Automobilka očakáva, že začiatkom budúceho roka umožní prvýkrát nahliadnuť do interiéru vozidla. Svetovú premiéru nového modelu má naplánovanú o niekoľko mesiacov neskôr.
„Nové Ferrari Elettrica opäť potvrdzuje náš zámer spojiť technologický pokrok s kreatívnym dizajnom a remeselnou dokonalosťou. Tento model je vyjadrením nášho neporovnateľného know-how v oblasti integrácie vozidiel,“ uviedol prezident spoločnosti Ferrari John Elkann.
