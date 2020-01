Ferrari sa stalo členom Európskeho združenia výrobcov automobilov

Brusel 7. januára (TASR) - Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) v utorok v správe pre médiá oznámilo, že začína nový rok privítaním automobilky Ferrari ako svojho nového člena.



ACEA bojuje za záujmy automobilového priemyslu v Európe a zastupuje výrobcov osobných automobilov, dodávok, nákladných automobilov a autobusov s výrobnými závodmi v EÚ.



Po pristúpení veľkého talianskeho výrobcu luxusných automobilov má ACEA v súčasnosti 16 členov: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars, Volvo Group a Honda Motor Europe.



Členstvo Ferrari vstúpilo do platnosti 1. januára po tom, ako žiadosť talianskej automobilky koncom minulého roka schválilo Predstavenstvo ACEA, ktoré tvoria generálni riaditelia členských spoločností.



Podľa údajov ACEA v automobilovom priemysle pracuje 13,8 milióna Európanov (priamo aj nepriamo), čo predstavuje 6,1 % všetkých pracovných miest v EÚ. Okrem toho 11,4 % pracovných miest predstavujúcich priamu výrobu v EÚ (približne 3,5 milióna zamestnancov) sa nachádza v automobilovom priemysle. Tento sektor vytvára pre EÚ obchodný prebytok vo výške 84,4 miliardy eur a obrat vytvorený automobilovým priemyslom predstavuje viac ako 7 % HDP EÚ.



Okrem toho automobilový priemysel, ktorý ročne do výskumu a vývoja investuje 57,4 miliárd eur, je najväčším európskym súkromným prispievateľom do inovácií, čo predstavuje 28 % celkových výdavkov EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak