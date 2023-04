Maranello 14. apríla (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari uvedie do roku 2026 na trh 15 nových modelov. Spoločnosť zároveň pokračuje v realizácii plánu elektrifikácie, aby do roku 2030 dosiahla uhlíkovú neutralitu, zdôraznil generálny riaditeľ Ferrari Benedetto Vigna na piatkovom stretnutí akcionárov v Turíne.



Ferrari sa podľa neho chce stať najinovatívnejšou značkou luxusných automobilov na svete. "Prispôsobujeme náš sortiment tak, aby sme boli jedineční. Z priemyselného hľadiska to dosiahneme presadzovaním inovácií prostredníctvom našich vybraných partnerstiev, ale kľúčové komponenty, napríklad elektromotory, si budeme naďalej vyrábať sami, ako to Ferrari robilo vždy," uviedol Vigna.



Ferrari má za sebou skvelý rok, keď vlani zaznamenalo rekordný zisk 833 miliónov eur. To bolo o 13 % viac ako v roku 2021. Tržby stúpli o 19,3 % na 5 miliárd eur a odbyt o 18,5 % na 13.221 áut.



Výkonný šéf John Elkann uviedol, že Ferrari má rekordný počet objednávok na svoje modely až do budúceho roka. Dva najnovšie modely, ktoré talianska spoločnosť uviedla na trh, plug-in hybrid 296 GTS a štvormiestny model Purosangue, podľa neho doplnili produktové portfólio Ferrari a "zabezpečili rekordný počet objednávok až do roku 2024". Elkann dodal, že prvý plne elektrický model značky sa očakáva v roku 2025.