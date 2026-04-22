< sekcia Ekonomika
Ferrari uvedie na trh svoje prvé plne elektrické vozidlo
Uvedenie prvého plne elektrického modelu sa považuje za dôležitý test budúceho smerovania automobilky.
Autor TASR
Maranello 22. apríla (TASR) - Taliansky výrobca luxusných automobilov Ferrari plánuje uviesť na trh svoje prvé plne elektrické vozidlo za vstupnú cenu okolo 550.000 eur. Predstavenie modelu s názvom Luce je naplánované na máj v Ríme, napísal v stredu taliansky denník Sole 24 Ore s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Konečná cena by sa podľa denníka mohla ešte o približne 10 % zvýšiť alebo znížiť. Spoločnosť sa k medializovaným informáciám oficiálne nevyjadrila. Uvedenie prvého plne elektrického modelu sa považuje za dôležitý test budúceho smerovania automobilky. Ferrari plánuje v dlhodobom horizonte ponúkať paralelne rôzne typy pohonu - od klasických spaľovacích motorov cez hybridné modely až po čisto elektrické vozidlá. V rokoch 2026 až 2030 by mal koncern uviesť na trh v priemere štyri nové modely ročne.
Konečná cena by sa podľa denníka mohla ešte o približne 10 % zvýšiť alebo znížiť. Spoločnosť sa k medializovaným informáciám oficiálne nevyjadrila. Uvedenie prvého plne elektrického modelu sa považuje za dôležitý test budúceho smerovania automobilky. Ferrari plánuje v dlhodobom horizonte ponúkať paralelne rôzne typy pohonu - od klasických spaľovacích motorov cez hybridné modely až po čisto elektrické vozidlá. V rokoch 2026 až 2030 by mal koncern uviesť na trh v priemere štyri nové modely ročne.