Ferrero kupuje amerického výrobcu cereálií WK Kellogg

Rím/Washington 10. júla (TASR) - Talianska cukrovinkárska spoločnosť Ferrero Group prevezme amerického výrobcu cereálií WK Kellogg za viac než 3 miliardy USD. Pre Ferrero Group to predstavuje najväčšiu akvizíciu za posledné roky. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Ferrero Group zaplatí za akciu WK Kellogg 23 USD v hotovosti. To znamená prémiu na úrovni 31 %. Hodnota kontraktu tak predstavuje 3,1 miliardy USD (2,65 miliardy eur). Už po oznámení plánov firmy Ferrero vzrástli akcie WK Kellogg o viac než 30 %.



Kontrakt, ktorý je pre Ferrero Group najväčším za posledné roky, tak dostane pod jednu strechu značky Ferrero Rocher, Nutella, Kinder, Tic Tac a značky Frosted Flakes, Froot Loops a Special K. Transakcia by sa mala dokončiť v 2. polroku tohto roka.



Cukrovinkárska firma si tak vylepší pozíciu na trhu Severnej Ameriky a pre firmu WK Kellogg to predstavuje podporu, keďže po odčlenení od pôvodnej spoločnosti Kellogg v roku 2023 (zvyšok firmy Kellogg sa premenoval na Kellanova) jej výsledky neboli také, s akými sa počítalo.



Kontraktov v tomto segmente je však v poslednom období viac. V dôsledku vyšších vstupných nákladov potravinárske firmy zvyšujú ceny, čo sa zasa negatívne odráža na ich tržbách. Firmy v USA sú okrem toho pod tlakom komisie ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho, ktorý v rámci svojho projektu „Urobme Ameriku opäť zdravou“ presadzuje ukončenie používania syntetických farbív.



(1 EUR = 1,1709 USD)