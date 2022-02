Ferrero zaznamenalo nárast tržieb aj počas pandémie

Alba 13. februára (TASR) - Taliansky výrobca sladkostí Ferrero zaznamenal nárast tržieb aj počas pandémie.



Spoločnosť vo fiškálnom roku 2020/21 (do 31. augusta 2021) zvýšila tržby o 3,4 % na 12,7 miliardy eur. Vďačí za to predovšetkým rastu v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Veľkej Británii a USA.



Koncern so 105 dcérskymi firmami a 32 výrobnými závodmi zvýšil v uplynulom fiškálnom roku počet zamestnancov na 38.767 z 37.122 v roku predtým. Investície dosiahli 839 miliónov eur.