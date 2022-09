Festival inovácií v Bratislave prezentuje aj exponáty z Dubaja

Bratislava 9. septembra (TASR) - Od piatka je na Námestí M. R. Štefánika v Bratislave dvojdňový festival inovácií ITAPA EXPO, na ktorom sa predstavujú nápady a inovácie Made in Slovakia. Pre návštevníkov sú pripravené aj exponáty Slovenska zo svetovej výstavy EXPO 2020 v Dubaji. Informoval o tom tím organizátorov.



Ide napríklad o prvý slovenský koncept športového vodíkového auta, letecký simulátor, virtuálny let či najpomalší vírnik na svete. Na festivale na nábreží Dunaja budú aj diskusie s ľuďmi z inovatívnych firiem, zo slovenských univerzít a vysokých škôl, ale aj zo štátnych inštitúcií, s expertmi vo svojom odbore, ktorí prídu diskutovať o svojich skúsenostiach z praxe.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na festivale prezentuje, ako pomáha slovenským firmám a start-upom presadiť sa v zahraničí. Dopoludnie prvého dňa udalosti patrilo školám, stredoškolákom a vysokoškolákom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR priblížilo financovanie blízkej spolupráce študentov vysokých škôl s univerzitou v Spojených štátoch amerických.



Festival inovácií je aj príležitosťou na nadviazanie potenciálnych spoluprác, vrátane získania a obsadenia pracovných pozícií. Pracovný veľtrh ITAPA JOB FAIR na festivale zorganizovali v spolupráci s pracovným portálom Profesia.sk.



V sobotu, druhý deň podujatia, sa budú preberať témy ako digitálne inovácie a služby v Bratislave, rozvoj mobility a smer, kam by sa chcelo Slovensko ako krajina uberať.