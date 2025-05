Festival inovácií v Žiline bude patriť startupom,biznisu i samosprávam

Žilina 13. mája (TASR) - Viac ako 350 účastníkov a takmer 50 rečníkov je registrovaných na dvojdňovom Festivale inovácií, ktorý v utorok popoludní otvorili v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Ako pre TASR povedal riaditeľ festivalu Vlastimil Kocián, úvodný deň bude patriť startupom a jeho vyvrcholením bude vyhodnotenie medzinárodnej súťaže s desiatimi súťažiacimi startupmi.



„Je to najväčší festival v tomto rozsahu na Slovensku. Je to oslava inovácií a oslava ľudí, ktorí chcú meniť svet. Spájame tri svety - startupový, biznisový a samosprávny, pretože v každej z týchto sfér sú ľudia, ktorí chcú robiť svet lepším,“ uviedol Kocián.



Kým prvý deň festivalu sa nesie v znamení startupov, druhý deň bude patriť biznisu a konferencii s názvom Mestá a obce budúcnosti. „Budeme sa venovať viacerým témam, ale v prvom rade financovaniu samospráv. Ďalšími témami sú udržateľnosť, zelené témy, obnoviteľné zdroje a pochopiteľne doprava a parkovanie,“ priblížil riaditeľ festivalu.



Vyvrcholením dvojdňového festivalu bude finále 17. ročníka súťaže Inovácia Žilinského kraja. Súťažná kategória Inovatívna firma alebo startup je zameraná na podnikateľov a malé firmy prinášajúce nové a originálne riešenia. Kategória Regionálna inovácia je otvorená všetkým subjektom realizujúcim projekty s pozitívnym dosahom na rozvoj regiónu.



„Prihlásených bolo v oboch kategóriách dohromady 29 projektov a odborná porota vybrala po päť finalistov v každej kategórii. Tí sa budú prezentovať v stredajšom finále so začiatkom o 15.30 h,“ dodal Kocián s tým, že víťazné projekty získajú finančnú odmenu od Žilinského samosprávneho kraja a služby Inovačného centra INOVIA.