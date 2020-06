Festival Retail Innovations sa v roku 2020 neuskutoční

Bratislava 17. júna (OTS) - Rozhodnutie učinil organizačný výbor podujatia tri mesiace pred plánovaným septembrovým termínom.V Bratislave sa podľa plánovanej dramaturgie mali v tomto ročníku opäť predstaviť unikátne osobnosti zo sveta retailu, ktorým by určite dominovali: Markku Hautala, šéf supermarketu K-Citymarket Järvenpää z Fínska (ocenený IGD World Award: „Store Of The Year 2019“) alebo Lars Poulsen zastupujúci jedinečný pop up koncept Flaying Tiger. Celý programový blok bol mimoriadne bohatý, o to viac je smutné, že sa podujatie neuskutoční.“ zdôvodňuje zrušenie eventu spoluzakladateľ Retail Innovations Conference je komorné jednodňové podujatie venovné retailovým profesionálom. V tomto roku sa spolu 17 expertov malo v troch blokoch venovať reálnym fungujúcim riešeniam podporujúcich tézu: „Where is the cash?“.“ dodávaVšetky potrebné informácie nájdete na www.retail-innovations.com