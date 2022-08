Fiala: Česko je na zimu v súvislosti s plynom pripravené

Praha 17. augusta (TASR) - Vďaka našim aktívnym krokom sme na zimu pripravení a biznis pred občanmi uprednostňovať nebudeme, povedal v stredu po rokovaní vlády český premiér Petr Fiala v súvislosti s prípadným obmedzením dodávok plynu. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Premiér zopakoval svoje slová, že občanov Česka nenechajú padnúť. "Občania zaplatia za bývanie maximálne 30 % svojich príjmov, v Prahe 35 % vrátane všetkých poplatkov za energie. Všetky náklady na bývanie nad 30 % ich príjmov je štát pripravený im uhradiť, a to formou príspevku na bývanie," vysvetlil Fiala.



Do konca augusta chce vláda predstaviť konkrétne parametre úsporného tarifu, ktorý je jednou z kompenzácií v aktuálnej energetickej kríze. Český premiér tiež informoval, že ministerstvo priemyslu a obchodu poveril kontrolou výšky záloh za energie, ktoré dodávatelia vymeriavajú zákazníkom. Výsledky by mohli byť známe na budúci týždeň.



"Nebojte sa požiadať o sociálne dávky," odkázal obyvateľom Česka Fiala. Zároveň vyvrátil, že by sa štát chystal kontrolovať, akú teplotu majú ľudia doma.



Premiér pripustil, že situácia je vážna, preto musí byť Česko pripravené aj na kritické scenáre. "Robíme všetko pre to, aby sa to občanov dotklo čo najmenej," dodal Fiala a pripomenul, že pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou vláda nakúpila plyn za 8,5 miliardy českých korún (približne 346 miliónov eur).