Fiala: O znižovaní cien energií nerozhodnú lídri na samite EÚ

Brusel 14. decembra (TASR) - Členské krajiny EÚ sú blízko k dohode o balíku opatrení na zmiernenie cien energií, ale túto dohodu musia uzatvoriť ministri energetiky a nie šéfovia vlád a štátov. Uviedol to v stredu český premiér Petr Fiala s odkazom na štvrtkový (15. 12.) samit lídrov EÚ v Bruseli.



Fiala uviedol, že témy štvrtkového samitu 27-člennej Únie sa vo svetle vojny na Ukrajine budú týkať aj oblasti energetiky a snáh znížiť vysoké ceny za energie v Európe.



Český premiér však upozornil, že treba rozlišovať dve veci - lídri EÚ na samite môžu určiť základný smer debát a dať zadanie, ale konkrétne technické veci sa dolaďujú na úrovni ministrov.



Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre energetiku pod taktovkou českého predsedníctva sa v utorok (13. 12.) skončilo bez výsledku, ktorý by premiéri a prezidenti mohli odobriť. Fiala skonštatoval, že nejde o jednoduché rokovania, upozornil však, že krajiny EÚ sú už "blízko k cieľu".



"To neznamená, že k dohode aj dospejeme, ale sme blízko," opísal situáciu. Spresnil, že panuje všeobecná zhoda na spoločných nákupoch plynu, na mechanizme solidarity v prípade nedostatku plynu a aj na urýchľovaní budovania energetickej infraštruktúry.



"Tam, kde ešte treba doladiť pozície jednotlivých členských krajín, je to pravidlo o obmedzení vysokých cien plynu, prípadne výkyvu týchto cien," vysvetlil.



Dodal, že aj napriek debatám na túto tému počas samitu skutočné rozhodnutie bude musieť byť prijaté ministrami pre energetiku, ktorí sa v tejto veci opätovne stretnú v Bruseli na budúci pondelok (19. 12.).



Ide podľa neho o vecne komplikované rokovania, nie politicky, a vyjadril nádej, že ešte počas českého predsedníctva, ktoré je v kontakte so všetkými dôležitými hráčmi, dospejú krajiny EÚ v tejto otázke k prijateľnej dohode.



Fiala zdôraznil, že neexistuje jednoduché riešenie a komplikované je už to, ako sa utvárajú ceny energie v Európe. Aj preto treba premyslieť všetky typy zásahov na trhu, ktoré môžu byť prijaté.



"Našou snahou, a o tom je presvedčená väčšina členských štátov EÚ, je, že nemôžeme dopustiť také výkyvy cien, ako to bolo v posledných mesiacoch. Musíme nájsť mechanizmus, ako zabrániť obrovským výkyvom cien plynu a aby sme sa nedostali do situácie, s ktorou si ťažko dokážu poradiť domácnosti a firmy v EÚ," odkázal Fiala.



Nemenej dôležitá je aj druhá stránka veci, čiže zaistiť dostatok plynu a za prijateľné ceny pre EÚ a jej členské krajiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)