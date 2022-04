Fiala: Rusko zastavením plynu Poľsku vyhrocuje situáciu

Praha 26. apríla (TASR) - Český premiér Petr Fiala v utorok označil rozhodnutie Ruska zastaviť dodávky plynu do Poľska za vyhrocovanie situácie a porušovanie platných zmlúv. TASR informáciu získala z Fialovho vyjadrenia na sociálnej sieti.



Ruský plynárenský koncern Gazprom informoval, že od stredy 27. apríla zastavuje dodávky zemného plynu do Poľska cez plynovod Jamal. Uviedla to poľská plynárenská spoločnosť PGNiG.



"Je to ďalší dôkaz toho, že sa musíme postupne zbaviť závislosti od ruských fosílnych palív," napísal Fiala na Twitteri.



Premiér dodal, že poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty, ako to navrhla česká vláda. "Tento zákon pomôže všetkým občanom a dopravcom, aby za palivá platili menej v období, keď ich ceny výrazne rastú," napísal.



Informácie od Gazpromu prišli zanedlho po tom, ako server Onet.pl zverejnil, že Rusko už v utorok prakticky zastavilo dodávky plynu prostredníctvom plynovodu Jamal, na čo poukázal prudký pokles objemu dodávok v tranzitnom uzle Kondratki na východe Poľska.