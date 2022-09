Fiala: Zastropovanie cien zaplatíme z mimoriadnych ziskov firiem

Praha 18. septembra (TASR) - Česká vláda chce zastropovanie cien energií zaplatiť zo zvýšenej dividendy plynúcej z podielu v štátom vlastnených spoločnostiach vrátane spoločnosti ČEZ a z mimoriadnych ziskov niektorých firiem. Povedal to v nedeľu český premiér Petr Fiala v mimoriadnom prejave, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rozhodnutie zastropovať ceny energií nebolo podľa Fialu jednoduché, pretože ide rádovo o viac než 100 miliárd korún, ktoré musí štát niekde získať.



"Nechceme si tieto peniaze opäť požičať, ako to robili vlády pred nami. Zadlžovanie štátu je totiž jednou z príčin inflácie, teda drahoty, ktorej takisto teraz čelíme," vysvetlil Fiala.



Uviedol tiež, že extrémne vysoké ceny energií sú priamym dôsledkom vojny ruského prezidenta Vladimira Putina proti Západu. Príčinou aktuálnych problémov je podľa jeho slov energetická závislosť Česka na Rusku. Zmena energetiky však bude podľa neho trvať roky. "Som presvedčený, že zastropovanie cien dáva istotu, že zvládneme túto zimu," povedal Fiala.



V prejave vymenoval opatrenia, ktoré česká vláda na pomoc ľuďom schválila. Pripomenul vládnu kampaň Dáždnik proti drahote a vyzval občanov, aby sa nehanbili požiadať o finančnú pomoc, ak to potrebujú.



Poprosil tiež, aby sa obyvatelia Česka zamysleli nad tým, či s energiami hospodária správne, a vyzval ich, aby sa pokúsili šetriť.



"Tento rok nie je a nebude jednoduchý, ale som presvedčený, že všetko úspešne zvládneme," povedal Fiala a dodal, že plynu zaistila česká vláda na nasledujúcu zimu dostatok.



Zástupcovia opozície označili načasovanie premiérovho prejavu za zneužitie funkcie predsedu vlády pred komunálnymi a senátnymi voľbami, ktoré Česko čakajú o necelý týždeň.



Predseda vlády sa proti tejto kritike ohradil. Načasovanie prejavu vysvetlil tým, že v uplynulom týždni vláda aj Poslanecká snemovňa rozhodovali o opatreniach, ktoré majú ľuďom pomôcť v energetickej kríze.



Fiala sa občanom v tomto roku mimoriadne prihovoril tretíkrát.