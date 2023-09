Fiala: Zelená dohoda zatiaľ nepriniesla inovácie a reštrukturalizáciu

Praha 26. septembra (TASR) - Ekologická transformácia hospodárstva v duchu Európskej zelenej dohody je dôležitá pre ochranu planéty a ľudí, znamená ale aj príležitosť pre budúcu prosperitu. Vyhlásila to v utorok predsedníčka Európskej komisie EK Ursula von der Leyenová počas návštevy Českej republiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Český premiér Petr Fiala na spoločnej tlačovej konferencii s von der Leyenovou v Prahe neskrýval skepsu. Zelená dohoda štyri roky od svojho vzniku napĺňa ambície z hľadiska ochrany životného prostredia, ale nie z pohľadu inovácií a reštrukturalizácie hospodárstva, povedal. Ak sa nepodarí presvedčiť zvyšok sveta k účasti na plnení klimatických cieľov, odradí to investorov od Európy, konštatoval Fiala.



Von der Leyenová poznamenala, že emisie skleníkových plynov v Európskej únii (EÚ) vlani klesli približne o 2,5 %, zatiaľ čo hospodárstvo vzrástlo približne o 3,5 %. Zdôraznila, že mnohomiliardový fond EÚ na podporu spravodlivejšieho prechodu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku by mohol Českej republike pomôcť vybudovať vodíkové hospodárstvo v regiónoch s koncentráciou uhoľného priemyslu, od výroby cez skladovanie až po dopravu a využitie v priemysle.



Prostredníctvom Európskej zelenej dohody sa Únia snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Stratégia Komisie zahŕňa opatrenia v rôznych odvetviach, ako je energetika, doprava, priemysel a poľnohospodárstvo.